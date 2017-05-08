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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين

عاطفياً: قوِّ الروابط التي تزعزعت وأزِل الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك بسرعة

صحياً: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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