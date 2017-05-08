حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تركز على التقدّم ومساعدة أحد زملاء العمل، الكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق



عاطفياً: استشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك ولا تتصرف من تلقاء نفسك لكي تجد الحلول المناسبة



صحياً: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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