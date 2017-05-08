حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً



عاطفياً: لا تغر من نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر



صحياً: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر ملياً في الحلول المفيدة المطروحة أمامك

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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