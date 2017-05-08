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بالصور || غضب كبير على مواقع التواصل من ملابس وأفعال الأطفال في حفلة مدرسية .. ونشطاء “سفالة وقلة أدب”

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بالصور || غضب كبير على مواقع التواصل من ملابس وأفعال الأطفال في حفلة مدرسية .. ونشطاء “سفالة وقلة أدب” بالصور || غضب كبير على مواقع التواصل من ملابس وأفعال الأطفال في حفلة مدرسية .. ونشطاء “سفالة وقلة أدب”

قام عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بتداول بعض الصور لحفلة رقص وملابس خليعة لأطفال صغار، والتي وصفوها بالسفالة وقلة الأدب، مؤكدين أن هذه الماهد والملابس هي التي تؤدي إلى حالات اغتصاب الأطفال.

وكانت الصور التي تداولها النشطاء عبارة عن طفل وطفلة في أحد العروض المدرسية، بملابس تبه ملابس الراقصات، بالإضافة إلى احتضان الطفل “الذكر” للطفلة، في شاهد أشبه بمشاهد الأفلام المبتذلة التي تُعرض على شاشات التلفزيون

 

وقام النشطاء بربط هذه المشاهد باغتصاب الأطفال، مطالبين بضرورة الفصل بين الجنسين من أجل الحد من جرائم الاغتصاب، وقالت ناشطة، أنها تعيش في أوروبا منذ 12 سنه وشارك أبنائها في حفلات مدرسية كثيرة، ولم تر مثل هذه المشاهد المهينة.

 

 

المصدر : فايف

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