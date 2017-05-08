بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

سمر العشري

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين سائق سيارة أجرة وفتاة سعودية، اتضح أن السبب ورائها استخدام مساحيق التجميل "المكياج".

ونشر مستخدمو موقع "تويتر" الفيديو الذي صورته الفتاة صاحبة المشكلة نفسها داخل إحدى سيارات الأجرة التابعة لشركة لشركة كريم، ويظهر فيه صوت الشابة خلال مشادة كلامية مع السائق وصلت إلى حد أن وصفته بـ"الحمار".

واندفعت الفتاة لتصرخ في وجه السائق بعد أن عارض قيامها بوضع مساحيق التجميل داخل السيارة، كما رفض طلبها بإضاءة مصباح مقصورة السيارة، لتنهره وتؤكد أن مهمته هي توصيلها إلى وجهتها فقط، وليس التدخل في شؤونها الشخصية.

وتتضاربت ردود أفعال المستخدمين على هذا المقطع، ودونت أعداد كبيرة منهم رأيهم تحت هاشتاغ " #بذاءه_راكبه_كريم_ضد_سعودي" إذ اعتبر الكثير منهم أن السائق محق في منعه الفتاة من وضع مساحيق التجميل في مكان عام داخل سيارة، بينما رأى آخرون أنه لا يحق لسائق التدخل في تصرفات الركاب، خاصة وإن كن نساء.

المصدر : سبوتنيك

شبكةعيونالإخبارية

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