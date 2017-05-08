أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

Google+ Print
بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر مشادة كلامية بين سائق سيارة أجرة وفتاة سعودية، اتضح أن السبب ورائها استخدام مساحيق التجميل "المكياج".

ونشر مستخدمو موقع "تويتر" الفيديو الذي صورته الفتاة صاحبة المشكلة نفسها داخل إحدى سيارات الأجرة التابعة لشركة لشركة كريم، ويظهر فيه صوت الشابة خلال مشادة كلامية مع السائق وصلت إلى حد أن وصفته بـ"الحمار".
 
واندفعت الفتاة لتصرخ في وجه السائق بعد أن عارض قيامها بوضع مساحيق التجميل داخل السيارة، كما رفض طلبها بإضاءة مصباح مقصورة السيارة، لتنهره وتؤكد أن مهمته هي توصيلها إلى وجهتها فقط، وليس التدخل في شؤونها الشخصية.
 
وتتضاربت ردود أفعال المستخدمين على هذا المقطع، ودونت أعداد كبيرة منهم رأيهم تحت هاشتاغ " #بذاءه_راكبه_كريم_ضد_سعودي" إذ اعتبر الكثير منهم أن السائق محق في منعه الفتاة من وضع مساحيق التجميل في مكان عام داخل سيارة، بينما رأى آخرون أنه لا يحق لسائق التدخل في تصرفات الركاب، خاصة وإن كن نساء.
 
 
 
 
 
المصدر : سبوتنيك 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين