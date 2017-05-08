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بالفيديو || حلاقة الشعر بـ«النار» لأول مرة في مصر

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بالفيديو || حلاقة الشعر بـ«النار» لأول مرة في مصر بالفيديو || حلاقة الشعر بـ«النار» لأول مرة في مصر

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الأحد، خلال برنامجه «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مشاهد حية من منطقة «أرض اللواء»، من داخل صالون حلاقة رجالي، يقص لزبائنه بـ«النار»، مع مادة «كريم يمنع وصول النار إلى فروة الرأس».

وقال صاحب الصالون، ويُدعى وليد زيدان، إن «قص وتسريح الشعر بالنار يمنع القشرة ويعالج تقصف الشعر، كما يساعد في استعادة لمعان الشعر وسواده الطبيعي»، معقبًا: «أنا بقالي أكتر من شهرين شغال بالطريقة دي».

تابع أن «طريقة قص الشعر بالنار هندية الأصل، وهو أول حلاق مصري يطبقها»، مكملًا: «محصلش حاجة لحد من الزبائن، لأننا شغالين بحرص شديد».

 

 

المصدر : التحرير

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