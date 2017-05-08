تخلصي من الوزن الزائد نهائيا خلال 30 يوما فقط بمشروب طبيعي

سمر العشري

تعاني عدد من السيدات والفتيات من مشكلة الدهون والوزن الزائد، وترجع تلك المشكلة إلى تناول الوجبات السريعة أو الوجبات المليئة بالدهون، وكذلك بسبب الإفراط في تناول الأطعمة المختلفة وشرب المياه الغازية أو اتباع عادات غذائية خاطئة، ومن يعانون من السمنة يبحثون دائما عن طريقة للحصول على قوام رشيق.

واليوم نقدم لكم مشروب من مكونات طبيعية تساعدك على القضاء على الوزن الزائد ودهون الجسم خلال شهر واحد فقط بدون أي ضرر على جسمك، فبمكونات موجودة في مطبخك تستطيعون الحصول على قوام ممشوق والتخلص من الدهون والترهلات بشكل نهائي.

المكونات:

ثمرة خيار.

شريحة زنجبيل طازج.

4 عود كرفس.

ثمرة تفاح أخضر.

1/4 ثمرة ليمون.

الطريقة:

نخلط جميع المكونات معا بالخلاط الكهربائي، لنحصل على سائل متجانس. نتناول المشروب مرتين على الريق، ومرة بين الغداء والعشاء، لمدة شهر مع عدم تناول الحلوى والدهون وممارسة الرياضة، وتناول المياه بكثرة والاستيقاظ والنوم مبكرا.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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