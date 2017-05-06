«توكة» عمرو دياب وموقف «غريب» لمديرة أعماله.. لقطات من حفل «الهضبة»

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أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا كبيرًا في "كايرو فيستيفال سيتى" مساء أمس الجمعة وشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث حرص جمهور الهضبة علي التواجد منذ الساعات الأولى لفتح البوابات، وقد شهد الحفل بعض المواقف والمشاهد التى استوقفت الجمهور نرصد عددًا منها فيما يلى..

حضور بطل العالم للإسكواش رامى عاشور

شهد الحفل حضور بطل العالم للإسكواش رامى عاشور، حيث دعاه "الهضبة" للصعود على المسرح وقاما بالغناء أغنيتين سويًّا هما "أيام وبنعيشها" و"قالى الوداع"، مؤكدًا أنه يحب الرياضة ويتابع فيديوهات غناء رامى عاشور على موقع "يوتيوب".

إغماءات وفقدان وعي بين الجماهير

شهد الحفل حالة من الفوضى وهرج ومرج دون سيطرة من المنظمين على الحفل، حيث أعرب عدد كبير من جمهور "الهضبة" الحاضرين للحفل عن استيائهم الشديد من التنظيم بسبب التدافع، حيث فقد عدد من الحاضرين الوعي وتعرض بعض آخر لحالات إغماء.

هدى الناظر تمنع الصحفيين من تغطية الحفل

أثارت هدى الناظر مديرة مكتب عمرو دياب الجدل أيضًا بعدما منعت الصحفيين الذين حضروا لتغطية الحفل من الدخول وعاملتهم بطريقة غير لائقة، وطردت أحد المصورين من أمام المسرح، وعنفتهم بعض الجماهير على استخدام هواتفهم المحمولة في تصوير فعاليات الحفل.

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"توكة شعر" عمرو دياب

لا يزال عمرو دياب يفاجئ جمهوره بإطلالته المختلفة فدائمًا ما كان رمز الموضة لدى الشباب كما كان يفعل بالتسعينات، وفاجئ عمرو جمهوره بالحفل وهو يربط شعره بـ"توكة شعر" أو كما يطلق عليها "سورتيت" سوداء اللون، وهو الأمر الذى جعله يبدو وكأنه مازال شابًّا صغيرًا.

أغنية جديدة لـ"الهضبة"

أسعد عمرو دياب جمهوره بتقديم أحدث أغنياته والتي من المقرر أن تطرح ضمن ألبومه الجديد وتحمل اسم "حبايب إيه"، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أسامة الهندي.