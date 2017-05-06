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أشهر حالات الزواج السري بين الفنانين.. إحداهن تزوجت مستشار مبارك

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أشهر حالات الزواج السري بين الفنانين.. إحداهن تزوجت مستشار مبارك أشهر حالات الزواج السري بين الفنانين.. إحداهن تزوجت مستشار مبارك

يفرض عدد كبير من الفنانين سياجا من السرية حول حياتهم الشخصية، معتبرين أن الجمهور ليس له الحق في معرفة هذا الجانب من حياتهم، ويلجأ البعض منهم للزواج السري.

ورغم أن بعض زيجات الفنانين بدأت في السر مثل زواج شيريهان من علاء الخواجة، ويسرا من خالد صالح سليم، وفاتن حمامة من عز الدين ذو الفقار، إلا أنها أصبحت في العلن فيما بعد.

أشهر الزيجات التى أحيطت بالسرية في الوسط الفني:

سمية الخشاب ومدحت صالح:

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صرح الفنان مدحت صالح في أحد البرامج، أنه ارتبط بزواج عرفي بالفنانة سمية الخشاب لمدة عامين، ولم تنفي الفنانة أمر الزواج كعادتها في نفي الشائعات، كما لاحقت سمية الخشاب منذ عدة أيام شائعة زواجها من الفنان أحمد سعد، وهو ما نفته الفنانة.

زينة وأحمد عز:

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لجأت الفنانة زينة لرفع قضية إثبات نسب طفليها للفنان أحمد عز، والذي ارتبطت به بزواج سري، بحسبها، وهو ما زال عز ينفيه حتى الآن، وبعد أن أثبتت المحكمة نسب الطفلين لوالدهما، رفعت زينة قضية خلع من أحمد عز، للضرر الذي تعرضت له.

أنغام وأحمد عز:

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بعد أزمة الفنان أحمد عز الشهيرة مع الفنانة زينة، قامت الأخيرة بنشر عقد زواج عرفي طرفيه الفنانة أنغام وأحمد عز، وقبلها بسنوات كانت قد ترددت أنباء عن زواج أنغام ب عز، إلا أن الطرفان كانا ينفيان دائما.

شمس وسعد الصغير:

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الفنان سعد الصغير كان دائما ينفي وجود علاقة بينه وبين الراقصة شمس، إلا أن الراقصة لجأت فيما بعد لنشر عقد الزواج، خاصة بعد وجود خلافات كبيرة بينهما، وأطل الفنان الشعبي على شاشة التلفزيون في أحد البرامج معلنا أنه أخفى الزواج خوفا على مشاعر زوجته الأولى وأم أبنائه، فيما اتهمته شمس بأنه أجبرها على الإجهاض رغما عنها، مما عرضها لأضرار بالغة في الرحم.

نبيلة عبيد وأسامة الباز:

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بعد قيام ثورة يناير 2011، صرحت الفنانة نبيلة عبيد في أحد البرامج أنها تزوجت من أسامة الباز، مستشار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما أكدت أن الزواج استمر 9 سنوات، وكان المقربون منهما على علم بأمر هذه الزيجة.

إلهام شاهين وعزت قدورة:

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لم ينكشف أمر زواج الفنانة إلهام شاهين برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، إلا بعد أن هددها بإلقاء ماء النار على وجهها، وانتهت قضيتهما في المحاكم، بعد أن كانت تصرح دائما أنها غير مرتبطة، وأنها سعيدة بحياتها بدون زواج.

 

 

المصدر : مصراوى

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