بالفيديو || طريقة مبتكرة ومبسطة جداً لتحويل المروحة إلى تكييف والحصول على هواء بارد منعش

سمر العشري

مع قدوم فصل الصيف والارتفاع القوي في درجات الحرارة يقبل العديد من المواطنين على شراء التكيفات، ولكن مع ارتفاع أسعار التكيفات خلال العام الحالي أصبح الأمر صعب جدا ومكلف للغاية، حيث تجدر الإشارة إلى أن بلغ سعر التكيف 1.5 حصان حوالي 6400 جنية، كما بلغ متوسط سعر التكيف 3 حصان، حوالي 12700 جنيه .

حيث تجدر الإشارة إلى أن جميع أسعار السلع والأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاع كبير جدا خلال الفترة الماضية، منذ صدور قرار تحرير صرف الجنية مقابل الدولار الأمريكي، نظرا لارتفاع سعر الدولار ولهذا ترتب على ذلك ركود حركة ونشاط البيع في السوق المصري.

ونظرا لارتفاع درجة الحرارة فأن المراوح لا يمكن أن تغني عن التكيفات والعديد من المراوح الخارج منها ساخن، وخاصة مع قرب شهر رمضان الكريم، ولهذا نطرح إليكم فكرة في غاية الابتكار والبساطة يمكنك من خلالها تحويل المروحة إلى تكيف وتخرج هواء بارد.

وتميز هذه الفكرة بسهولة تطبيقها بالإضافة إلى بساطة مكوناتها حيث لا تحتاج إلى سوي زجاجتين مياة فارغة وقطعتين من الاسفنج ومكعبات ثلج، للتمكن من الحصول على الهواء البارد المنعش، دون تحمل تكلفة وغلاء التكيفيات.

وبهذه الفكرة السهلة والبسيطة تتمكن من تبريد الهواء خلال فترة الصيف، دون الحاجة إلى المكيفات، بالإضافة إلى أنها تمكنك من التوفير في فاتورة الكهرباء، حيث أن التكيف يؤدي إلى ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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