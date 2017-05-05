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نصائح وزيرالكهرباء للمواطنين لخفض قيمة فواتير الاستهلاك.. فيديو

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نصائح وزيرالكهرباء للمواطنين لخفض قيمة فواتير الاستهلاك.. فيديو نصائح وزيرالكهرباء للمواطنين لخفض قيمة فواتير الاستهلاك.. فيديو

وجه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بعض النصائح للمواطنين من أجل تخفيض استهلاك الكهرباء، وبالتالي خفض ما يقوم المواطن بسداده مقابل الكهرباء.
 
وقال وزير الكهرباء، في حواره مع برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، إن المواطن يجب تغيير لمبات المنزل إلى LED لانخفاض مستويات استهلاكها لأكثر من النصف بالمقارنة باللمبات الموفرة.
 
ولفت وزير الكهرباء، إلى ضرورة الحرص عند استخدام الغلايه الكهربائية أو السخان الكهربائي، وتعبئة الغلاية بمقدار المياه المرغوب في استخدامها فقط، وتشغيل السخان الكهربائي قبل استخدامه بساعة واحدة فقط.
 
وطالب وزير الكهرباء المواطنين، أن يقوموا بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال التوقف عن ترك أضواء الغرف مضاءه فى غير وقت احتياجها.
 
 
المصدر : صدى البلد

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