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وزارة التموين: تعرف على الفئات التي تستبعدها الوزارة خلال شهر رمضان من صرف الدعم السلعي

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وزارة التموين: تعرف على الفئات التي تستبعدها الوزارة خلال شهر رمضان من صرف الدعم السلعي وزارة التموين: تعرف على الفئات التي تستبعدها الوزارة خلال شهر رمضان من صرف الدعم السلعي

أصدرت وزارة خلال الفترة الماضيةقرارات وتصريحات شديدة اللهجة بشأن بطاقات التموين، وذلك إيماناً من الوزارة بضرورة تنقية البطاقات، وإعطاء الدعم أو إيصاله لمن يستحق، وبعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بإضافة المواليدو تحديث بيانات البطاقات التموينية، وأيضاً عمل بدل تالف وبدل فاقد ، ومن ناحية أخرى تصريحات الوزارة برفع الدعم عن بعض المواطنين، فترددت أخبار عن المواطنين الغير محتاجين للدعم مثل أصحاب السيارات الفارهه أو من تزيد رواتبهم عن مبالغ كبيرة.

وقد صرح الدكتور” علي مصيلحي” وزير التموين ولتجارة الداخلية في بيان رسمي خاص ببطاقات التموين وهو البيان رقم8 لعام 2017 والبيان يخص السلع التي تصرف للمواطنين وهي سلع مدعمة، وهذه السلع والخدمات التي تطرحها الوزارة  خلال الفترة القادمة تعمل على تخفيف العبء عن المواطن، وذلك لأن هناك عدد من التجار يحاولوا إفتعال أزمة في المواد والسلع الغذائية الأساسية لبيعها بالسوق السوداء  .

 

وقد أوضح الوزير بأن السلع بالبطاقة التموينية وهي تصرف للفرد  كيلو السكر ب8 جنيه وكيلو الزيت12 جنيه وكيلو الأرز 6.50جنيه، وأعلن رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية” رأفت القاضي” أنه يوجد فئات مستبعدة من صرف السلع التموينية بالبطاقات التموينية.

الفئات المستبعدة من الدعم خلال شهر رمضان

1.حالات الفصل الاجتماعي، وهم من انفصلوا من بطاقات أهليهم التموينية ولم يحصلوا على بطاقاتهم

2.أصحاب البطاقة السوداءالتي لا يمكن أن يصرف بها لوجود نفس الرقم لبطاقه أخرى

3.أصحاب بطاقة تموينية بدل تالف أو بدل فاقد ولم يحصل على  بطاقة غيرها من الجهه المسئولة

4.المواطنون المستحقون للدعم ولمن لم يتم إضافتهم حتى الآن.

 

المصدر : مصرفايف

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