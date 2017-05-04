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اسعار شنطة رمضان المطروحة في التموين ومحتويتها

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اسعار شنطة رمضان المطروحة في التموين ومحتويتها اسعار شنطة رمضان المطروحة في التموين ومحتويتها

تحاول الدولة تقديم بعض المساعدات للمواطنين من أجل محاربة غلاء الأسعار، وبالأخص في السلع الغذائية ومع اقتراب الشهر الكريم تقوم وزارة بطرح السلع الرمضانية، بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية من أجل محاربة الغلاء، ومساعدة الموطنين على اختيار السلع التى تتناسب مع إمكانيتهم المادية.

شنطة رمضان بالتموين

ولقد صرح  رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية إيهاب الليثي،عن اسعار شنطة رمضان التي تم طرحها في جميع المجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية، حيث تم طرح نوعين من شنط رمضان.

النوع الأول من شنطة رمضان تم طرحها بسعر 70 جنية، ومحتويتها هي 1 كيلو سكر، و 1 زيت عباد الشمس وعلبة سمنه فاخرة 400 جرام، و علبة صلصة 300 جرام و 3 مكرونة  حجم 350 جرام، و1 كيلو بلح و 2 كيس أرز.

النوع الثاني من شنطة رمضان تم طرحها بسعر 95 جنية، وتحتوي على 1 كيلو سكر، و 2 أرز و3 فول حجم 500 جرام، وعلبة عدس 400 جرام وعلبة سمنه 400 جرام، وعلبة صلصة و 2 شاي وزن 40 جرام، وكيلو بلح و3 مكرونة وزن 350 جرام و 1زيت عباد شمس.

 

 

المصدر : مصرفايف

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