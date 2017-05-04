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حظك اليوم برج الثور الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: كن حذراً من بعض الأشخاص الوصوليين في تعامل معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان

عاطفياً: تعيش أزمة مع الحبيب تحاول أن تتخطاها وتنهي خلافاتك معه ولا داعي لأن تطول هذه الخلافات

صحياً: امتنع قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت فهي مضرة لك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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