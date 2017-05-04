شاهد| أسعار الملابس الصيفية تستفز النشطاء.. والمواطن البسيط يشاهد فقط

شيماء مصطفى

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور المستفزة للجميع بشأن الأسعار الحديثة للملابس الصيفية والتي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار الملابس الصيفية تستفز المواطنين

حيث قام أحد النشطاء بتصوير عرض أحد المحلات لملابس الأطفال، حيث ظهرت تلك الملابس بأسعار خيالية لا يمكن تصورها للمواطن البسيط محدودي الدخل، حيث كانت الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير.

حيث عبر النشطاء عن سخطهم مشيرين لو أن لرب الأسرة ثلاث أطفال فكيف يتصرف، والبعض أكد أنه من الأفضل أن يذهب للخياط من أجل التفصيل مؤكدين أنه يكون أرخص في السعر وأقل تكلفة، حيث أن المواطن البسيط أو الفقير يشاهد الملابس فقط.

حيث شهدت الدولة المصرية ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات، وذلك عقب قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى تقليل القدرة الشرائية للمواطن المصري.

شاهد الصور

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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