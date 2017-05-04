جريمة قتل تهز برج العرب بالإسكندرية.. زوجة تحرق ابن ضرتها الرضيع والتحريات تكشف عن مفاجأة

شيماء مصطفى

“الضرة مُرة”، مَثل مصري قديم دائما يتردد على ألسنة الناس عندما تأتي سيرة الضرة، وهي الزوجة الثانية بغض النظر عن الترتيب في أولوية الزواج، فكل الزوجات ضرة بالنسبة لغيرها من زوجات نفس الرجل، ومن النادر أن تجد العلاقة بين زوجات الرجل الواحد سوية ومستقرة، ودائما تكون هناك خلافات لا تنتهي.

ربة منزل بالإسكندرية تشعل النار في ملابس ضرتها فتقتل طفلها الرضيع بالخطأ

بسبب الخلافات المستمرة بين زوجتين لرجل واحد، قامت إحداهما بإشعال النار في ملابس ضرتها الموجودة بغرفة نومها، مما نتج عنه احتراق طفل رضيع عمره 6 أشهر وموته في الحال، حيث أنه كان نائما على السرير وهي لا تدري.

وكان مأمور قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن محافظة الإسكندرية، قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق في منطقة بنجر السكر الكائنة بنفس دائرة القسم، مما أدى إلى احتراق غرفة النوم التي تم فيها إشعال النيران، ووفاة طفل رضيع عمره 6 أشهر.

واتهم والد الطفل الرضيع “م ع”، زوجتيه الإثنتين “ب ا” و”ح م” بالتسبب في نشوب الحريق ووفاة نجله، بسبب الخلافات المستمرة بينهم.

وكشفت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة “ح م” 20 عام ربة منزل وهي الزوجة الثانية لـ “م ع”، قامت بإشعال النيران في ملابس ضرتها داخل غرفة نومها بقصد الانتقام، لوجود خلافات بينهما، مما أدى إلى وفاة طفل رضيع كان نائما على السرير داخل الغرفة، في حين أن المتهمة أكدت على أنها لم تكن تعلم بوجود الطفل داخل الغرفة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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