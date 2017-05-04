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أسعار العملات اليوم الخميس 3 مايو 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الخميس 3 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الخميس 3 مايو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :

العملة

 سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٦٤٦ ٥٩.٣٢٥٨ 05/02 1:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٠٢ ٤٧.٨٥٥٣ 05/02 1:10 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٢٢ ٤٦.٨٦٥٨ 05/02 1:10 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٢ ٤.٩٥٥ 05/02 1:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٩ 05/02 1:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٢ ٤.٨١٠٥ 05/02 1:10 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 05/02 1:10 ص
جنيه إسترليني ٢٣.١٣٤ ٢٣.٣٩٠١ 05/02 1:10 ص
كرون دنماركي ٢.٦٢٠٢ ٢.٦٥٥١ 05/02 1:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٠٢ ٢.١١٨٧ 05/02 1:10 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٣٨ ٢.٠٤٩١ 05/02 1:10 ص
يورو ١٩.٤٩٠١ ١٩.٧٤٩٥ 05/02 1:10 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٢٥٧ ١٨.٢٣٤٣ 05/02 1:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/02 1:10 ص
ين ياباني ١٦.٠٦٨٤ ١٦.٢٤١٤ 05/02 1:10 ص
دولار استرالي ١٣.٣٦٩٢ ١٣.٥١٢٧ 05/02 1:10 ص
دولار كندي ١٣.١٠٥١ ١٣.٢٤٠١ 05/02 1:10 ص

 

المصدر : مصر 365  

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