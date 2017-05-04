بالفيديو || موكب أشهر زعيم مافيا لنقله إلى محبسه : 100 سيارة

سمر العشري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه أشهر زعيم مافيا، في تركيا وروسيا، يُدعى «جنكيز شاكلار أوجلو»، الشهير بـ«جنكيز شركس»، وهو متوجه إلى محبسه في إسطنبول ضمن موكب يتكون من 100 سيارة.

وحسب ما نشره موقع «سبوتنيك»، نقلًا عن «CNN»، اتهمت السلطات التركية «شركس» بإجبار بعض رجال الأعمال على التوقيع على مستندات لدعم ومساعدة التركمان في شمال سوريا، وعلى إثره صدر حكم بحقه بالحبس لمدة 10 أشهر.

يُعتبر «شركس» من أشهر زعماء المافيا، ويمتلك شركات عدة على رأسها واحدة لتصنيع الأسلحة، بجانب اتهامه سابقًا في قضايا عدة لعل أبرزها تورطه في اغتيال الرئيس الشيشاني «قديروف».

اشتُهر زعيم المافيا كذلك بتواصله مع متابعيه بشكل دوري على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، ويظهر مع حيواناته المفترسة.

بالعودة إلى الموكب، عقد «شركس» مؤتمرًا صحفيًا أمام منزله قبل التوجه إلى محبسه، وفق المذكور بـ«CNN»، وقال: «كبرنا وترعرعنا في الشوارع، ودفعت ثمن ذلك وأكثر، والآن حكم عليّ بالسجن 10 أشهر، وسأعود أكثر قوة بعد مرور فترة 10 أشهر».

وأردف: «ما أود أن أقوله هنا، إن هذا البلد لا يحتاج إلى المافيا، وإنما يحتاج إلى رجال العلم والساسة الحقيقيين ورجال الأعمال الحقيقيين، وأطلب من إخوتي أن يقفوا بجانب بعضهم البعض».

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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