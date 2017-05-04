ننشر الفئات المستبعدة من صرف المقررات التموينية خلال الشهر المقبل

سمر العشري

قال رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أنه يوجد عدد من الفئات التي لن تستطيع صرف المقررات التموينية الخاصة بها خلال الشهر المقبل وبالتحديد خلال شهر رمضان، وذلك بسبب أن تلك الفئات مستبعدة للأتي :-

1- الفئات التي ليس لها بطاقات تموينية ذكية على الرغم من استحقاقهم للحصول على الدعم نتيجة لعدم فتح وزارة التموين الباب حتى الآن لأية إضافات جديد.

2- أصحاب البطاقات بدل الفاقد والتالف والتي لم تقم شركات الكروت الذكية بإستخراجها حتى حلول شهر رمضان المبارك.

3- أصحاب البطاقات من الفئات الأولي بالرعاية سواء المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وأصحاب المعاشات والعمالة غير الموسيمية والعمالة الزراعية.

4- حالات الفصل الاجتماعي والذين لم يحصلوا على البطاقات الخاصة بهم من قبل الشركات المصدرة للبطاقات.

5- بطاقات القائمة السوداء وهى البطاقات التي لا يتم الصرف لها بسبب وجود بطاقة تحمل رقم الصرف في مكان أخر.

من الجدير بالذكر أنه وفقاً لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإنه من المتوقع أن يتم إضافة 50% من المقررات التموينية كمنحة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، غير أنه لم يصدر أية قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

المصدر : مصر فايف