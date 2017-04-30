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حظك اليوم برج القوس الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين

عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدود

صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار