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بالفيديو: زوج مذيعة LTC يطلقها على الهواء بإتصال هاتفي.. وزميلتها في الاستوديو ترد “في داهية” وتكشف التفاصيل

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بالفيديو: زوج مذيعة LTC يطلقها على الهواء بإتصال هاتفي.. وزميلتها في الاستوديو ترد “في داهية” وتكشف التفاصيل بالفيديو: زوج مذيعة LTC يطلقها على الهواء بإتصال هاتفي.. وزميلتها في الاستوديو ترد “في داهية” وتكشف التفاصيل

انتشرت حالات الطلاق في الآونة الأخيرة بشكل يدعو إلى القلق، لدرجة أن خرج في إحدى لقاءته وطالب شيخ الأزهر بأن يجد حلاً لهذا الأمر، وخرج بعض المشايخ بعد ذلك ليقولوا بأن الطلاق الشفهي لا يقع، وحدثت خلافات كبيرة بسبب هذا الأمر، بالرغم من أن جميع الفقهاء يقولون بوقوعه.

زوج مذيعة LTC يطلقها على الهواء

وفي برنامج “جراب حواء” الذي يذاع على قناة “ltc”، ناقش البرنامج انتشار حالات الطلاق لأسباب لا ترقى لأن تكون سبباً في هدم أسره، كما تناول البرنامج تهاون البعض بلفظ الطلاق، حتى أن الشباب تنشر كلمة “على الطلاق على ألسنتهم”.

وخلال مناقشة وضوع الطلاق، تلقت الإعلامية هبة زياد، اتصال هاتفي من زوجها، فقامت بالرد عليه، فحدثت بينهما مشادات بسبب ظهورها على الهواء دون إذنه، ثم قال لها أنتي طالق، فترد زميلتها قائلة”في داهية”، ليضح في النهاية أن الأمر كله كن عبارة عن مشهد تمثيلي يعبر عن واقع الكثير من النساء.

 

 

المصدر : مصرفايف

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