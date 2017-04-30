الطفل الراقص مع الكلاب يعود للشارع مجددا والسبب؟

شيماء مصطفى

معظم الناس يعرف قصة الطفل ، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مدة وعُرفت إعلاميا بـ ” الراقص مع الكلاب”، ويدعى عبد الرحمن، عاد مجددا إلى الشارع، حيث سجل احد المواطنين مقطع فيديو للطفل وبجانبه مجموعة من الكلاب في أحد شوارع القاهرة .

كان الطفل عبد الرحمن قد انتشرت قصته على نطاق واسع ولاقت ضجة وتعاطفا كبيرين على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، وقد أرسلته وقتذاك وزارة التضامن الاجتماعي إلى دار رعاية الأيتام، وتكفل رجل الاعمال ” أحمد أبو هشيمة” بكافة مصاريفه، وكذلك مصاريف شقيقه، حتى يتم دراسته الجامعية والتخرج.

غير أن الطفل كشف عن سبب عودته إلى الشارع من جديد، بقوله بأن والده أعاده لمنزل عمه مرة أخرى من دار رعاية الايتام، التي لم تستطع معارضته عند طلبه له واصطحابه معه خارج الدار، كون طلبه قانوني ولا يوجد ما يمنع ذلك أصولا.

وأضاف عبد الرحمن :” عشت مع عمي عقب الخروج من الدار لعدة أيام، وبعدها عدت إلى الشارع، أبو هشيمة كلف ناس يدوروا عليَّ، بعد خروجي من الدار إلا أنهم فشلوا في العثور عليَّ”، وتابع مؤكدا قائلا : ” أبويا السبب”

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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