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عاجل.. إصابة 25 طالبة بكلية آداب بنها بحالة اختناق في “واقعة مؤسفة” إثر رش مادة معينة والدفع بفريق الأزمات والطوارئ وعدد من سيارات الإسعاف

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عاجل.. إصابة 25 طالبة بكلية آداب بنها بحالة اختناق في “واقعة مؤسفة” إثر رش مادة معينة والدفع بفريق الأزمات والطوارئ وعدد من سيارات الإسعاف عاجل.. إصابة 25 طالبة بكلية آداب بنها بحالة اختناق في “واقعة مؤسفة” إثر رش مادة معينة والدفع بفريق الأزمات والطوارئ وعدد من سيارات الإسعاف

وقعت منذ قليل واقعة مؤسفة في كلية الآداب\جامعة بنها، حيث تم إصابة 25 طالبة بحالات اختناق وإغماءات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى بنها العام والجامعى، كما تم الدفع بفريق الأزمات والطوارئ.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن طالبة تدعى “أميرة ص ت” في الفرقة الثالثة “علم نفس”، حدثت بينها وبين زميلاتها مشاجرة، فقات برش مادة مخدرة عليهم، وفور إخطار رئيس الجامعة قام بإخطار الصحة، والتي دفعت بـ5 سيارات إسعاف.

 

وتم نقل 16 طالبة لمستشفى بنها الجامعي، و9 أخريات إلى المستشفى التعليمي ببنها، ومن ناحية أخرى قامت عميد كلية الآداب بجامعة بنها الدكتور عبير الرباط، بإحالة الطالبة المتسببة فى الواقعة إلى التحقيق بعد قيامها برش الاسبراى على وجه زميلاتها فى المشاجرة.

 

 

المصدر : مصرفايف

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