مع بداية الصيف.. إزاي تعرف الفرق بين البطيخة "الحمرا" و "القرعة"؟

شيماء مصطفى

بدأت الفواكه الموسمية في الظهور. ولأن البطيخ فاكهة الصيف المفضلة عند كثير من الناس، جمعنا لكم بعض المعلومات التي قد تساعدك في اختيار البطيخة المثالية عند شرائها.

ربما تعتقد أن البائعين أو المزارعين هم فقط من يعرفون كيفية التفرقة بين بطيخة وأخرى على حسب جودتها. بخطوات بسيطة ستستطيع أنت أيضا اختيار البطيخة الأمثل.

1- النقطة الصفراء، والمعروفة باسم "field spot" أي بقعة الحقل، وهو المكان الذي استقر فيه البطيخ على الأرض.

البطيخ الناضج دائما به بقعة صفراء أو حتى برتقالي يميل إلى الصفرة وليس أبيض.

2- هذه البقع البنية على شكل الشبكة تعني أن أثناء عملية التلقيح قام النحل بلمس الأجزاء الملقحة من الزهرة عدة مرات. كلما زاد التلقيح كلما زادت حلاوة الفاكهة.

3- كثير من الناس لا يعرفون أن المزارعين يميزون البطيخ حسب الجنس. على سبيل المثال البـطيخة الذكر تكون أكبر حجما وممدودة أكثر وتحتوي على ماء أكثر. أما البطيخة الأنثى تكون دائرية الشكل وطعمها حلو أكثر.

4- دائما لا تختار بـطيخة كبيرة الحجم جدا ولا صغيرة جدا، المتوسطة تكون أحسن. والأهم من ذلك سواء كبيرة الحجم أو صغيرة يجب أن تكون ثقيلة,

5- الذيل الجاف للبطيخة يعني أنها ناضجة من الداخل. لكن الذيل الأخضر يعني أن هذه الـبطيخة ليست ناضجة وتم حصادها مبكرا.

دوت مصر المصدر :

شبكةعيونالإخبارية

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