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أسعار العملات اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

العملة

 سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٧٨٢ ٥٩.٢٩٦٥ 04/29 2:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥١٥ 04/29 2:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٥٨ ٤٦.٨٥٨٥ 04/29 2:00 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 04/29 2:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/29 2:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/29 2:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 04/29 2:00 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٠٤٢٤ ٢٣.٢٢٩٦ 04/29 2:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦٢٨٩ ٢.٦٤٧٧ 04/29 2:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٠٣ ٢.١٠٤٩ 04/29 2:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٤٦٤ ٢.٠٦١٤ 04/29 2:00 ص
يورو ١٩.٥٦٠١ ١٩.٧٠٢٥ 04/29 2:00 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٥٦٥ ١٨.١٧٧٣ 04/29 2:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/29 2:00 ص
ين ياباني ١٦.١١٣١ ١٦.٢٤٨٧ 04/29 2:00 ص
دولار استرالي ١٣.٤٠٦٩ ١٣.٥١٦٣ 04/29 2:00 ص
دولار كندي ١٣.١٥٣١ ١٣.٣٣٢١ 04/29 2:00 ص

 

المصدر : مصر 365  

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