فيديو| شوبير لأبو ريدة: «إحنا مش مختومين على قفانا.. عايز تمشي أمشي»

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هناك أنباء عن تفكير المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة في تقديم استقالته، معلقًا «خلاص يستقيل، هو إحنا هنطلع مظاهرات نقوله لا تتنحى».

وتابع «شوبير» خلال حلقة السبت من برنامج «مع شوبير» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن أبو ريدة حاليًا يلوح بعدد كبير من بالونات الاختبار، مضيفًا «مصر فيها ألف واحد ييجي لو عايز يمشي، بلاش استهزاء واستهانة بالناس، إحنا مش مختومين على قفانا».

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واستكمل: «مش معقول الكلام الفارغ ده والضحك على الدقون من اتحاد الكرة، حضرتك عايز تكمل هنساندك، عايز تمشي، أمشي وهنجيب غيرك».