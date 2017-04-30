ضبط 4 أطنان سكر داخل مخزن غير مرخص في أبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الأحد، مخزنا لتعبئة السكر المدعم.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسؤول، ونحو 4 أطنان سكر مدعم.

وكشفت التحريات برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن المخزن غير مرخص، ييقوم مالكه بطرح كميات من السكر المدعم بالأسواق محققا أرباح طائلة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.