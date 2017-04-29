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قبّل سيارة كيا لمدة 50 ساعة وستحصل عليها مجانًا

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قبّل سيارة كيا لمدة 50 ساعة وستحصل عليها مجانًا قبّل سيارة كيا لمدة 50 ساعة وستحصل عليها مجانًا

أعلنت إذاعة “إيهيرت” عن مسابقة غريبة من نوعها تحت عنوان “تقبيل سيارة لمدة 50 ساعة وأربح كيا أوبتيما مجانا”، حصري على موقع ذا درايف.

اشترك بالمسابقة 20 شخصا، وأتت قواعد المسابقة على الآتي: أن يلتصق كل متسابق بشفاهه على جسم السيارة الخارجي يقبلها لمدة 50 ساعة متواصلة، لاسيما 10 دقائق كل ساعة راحة؛ ليحصلوا على الماء أو دخول المرحاض، ومن ثم استكمال المسابقة من جديد.

استبعد خمسة أشخاص من أصل عشرين في اليوم الأول للمسابقة، وفي اليوم الثاني، وصل عدد المتسابقين إلى 11 شخصا، إلا أن أسرة العمل القائم على المسابقة سمحت لهم نظرا لطول الوقت وضع سماعات الأذن للاستماع إلى موسيقاهم المفضلة.

وفي اليوم الثالث للمسابقة، أكمل 7 من المتسابقين المشاركين استكمال الـ 50 ساعة تقبيل، ومن ثم جاءت لجنة تحكيم المسابقة لإجراء قرعة عشوائية علنية لاختيار شخص فائز وحيد منهم.

أخرجت القرعة فتاة ثلاثينية، تدعى “ديليني جاياسوريا”، من مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وحصلت ديليني على سيارة كيا أوبتيما.

تجدر الإشارة إلى أن الستة مشاركين الآخرين حصلوا على جوائز أخرى غير السيارة.

 

 

المصدر : مصرفايف

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