عاجل.. قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى وتغلق طريق قنا-الأقصر الصحراوي بسبب العواصف الترابية والمحافظ يناشد المواطنين بالآتي

شيماء مصطفى

صرح اللواء “عبد الحميد الهجان” محافظ قنا، بأنه تم إغلاق طريق طيبة “قنا الأقصر” الصحراوي الشرقي، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي أدت إلى تدهور الرؤية بشكل كبير مما يشكل خطرا على المواطنين.

وأكد “الهجان” من خلال تصريحات صحفية، على أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، مشيرا إلى أنه قد أصدر توجيهات عاجلة بضرورة التنسيق بين مركز إدارة الأزمات، وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية، لمواجهة أي أثار تنتج عن العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة.

كما طالب محافظ قنا اللواء “عبد الحميد الهجان” المواطنين، بضرورة اتباع التعليمات، واتخاذ أقصى درجات الحذر لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيان تحذيري يوم أمس، بتعرض محافظات شمال الصعيد لعواصف ترابية ورملية اليوم السبت، نتيجة نشاط سرعة الرياح، وخاصة على المناطق المكشوفة والصحراوية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads