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حظك اليوم برج الدلو الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم تأنياً وانتباهاً لسلامتك، وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة تعود عليك بالفائدة الكبيرة

عاطفياً: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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