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حظك اليوم برج السرطان الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تحزن على أحد أفراد المهنة، وتأسف لوضع درامي يمرّ به، إلا أنّ هذا الظرف قد يلم الجميع حول هدف واحد

عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر ليفهم أحدكما الآخر أكثر فأكثر

صحياً: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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