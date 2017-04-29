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ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق

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ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق

التحرير

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شهدت اللحوم ارتفاع كبير فى الأسعار اليوم السبت 29 أبريل 2017، ليسجل اللحم الكندوز نحو 130 لـ150 جنيهًا للكيلو، سجل الضأن نحو 110 لـ 125 جنيهًا للكيلو، والبتلو سجل نحو 120 لـ135 جنيهًا للكيلو، والبتلو بعظم نحو 105 لـ115 جنيهًا للكيلو، والضأن بعظم سجل نحو 95 لـ105 جنيهات للكيلو، والكندوز الكبير نحو 110 لـ 125 جنيهًا للكيلو.

وشهدت الأسماك تباينًا واضحًا فى أسعارها ليسجل السمك البلطى من 30 لـ35 جنيهًا للكيلو، والبلطى الأسوانى نحو 20 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس نحو 40 لـ45 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجى نحو 32 لـ40 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي نحو 32 لـ 60 جنيهًا للكيلو، والبورى نحو 33 لـ 40 جنيهًا للكيلو، والماكريل المجمد نحو 23 لـ 30 جنيهًا للكيلو، والدنيس سجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، والسبيط والكاليمارى والسابيا سجل نحو 65 لـ 80 جنيهًا للكيلو.

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وشهدت الدواجن أيضًا ارتفاع في أسعارها اليوم لتسجل البيضاء منها نحو 32 جنيهًا للكيلو، والبلدية نحو 35 جنيهًا للكيلو، وأوراك الدواجن نحو 31 جنيهًا للكيلو، والهياكل 12.5 جنيه للكيلو، والفيليه 60 جنيهًا للكيلوـ وزوج الحمام 52 جنيهًا وزوج السمان نحو 16 جنيهًا، والأوز والبط سجل الكيلو نحو 50 جنيهًا.

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التحرير

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