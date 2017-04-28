أب يعطي ابنته عقار الـ “فياجرا ” لهذا السبب

شيماء مصطفى

في واقعة تبدو في ظاهرها غريبة إلى حد كبير، قام والد بإعطاء ابنته دواء الفياجرا، والذي من المعروف عنه أنه دواء يتم وصفه في حالات الضعف الجنسي للرجال، ولكن ظهر لهذا الدواء فوائد أخري عديدة وأنه يتمكن من معالجة أمراض أخري.

حيث قام طبيب أوروبي بوصف عقار الفياجرا لمريضة تعاني من مرض يسمي “lymphangiectasia”، والذي يعني توسع الأوعية اللمفاوية، والذي يتسبب في جعل كل الأوعية اللمفاوية التي تتواجد في أمعاء المريض تتعرض إلى ترشح، وأكد الطبيب أن أفضل علاج لها هو عقار الفياجرا، طبقا لما تم نشره على موقع “news24”.

وأكدت عائلة المريضة، في تصريح صحفي تم نشره على موقع “news24″، أن التأمين الصحي لم يغط الدواء أو حتي الحقن التي يجب أن تحصل عليها ابنتهم المريضة، ولهذا قام الوالدين إنشاء حملة على الأنترنت للحصول على تمويل للعلاج.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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