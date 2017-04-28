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بالصور.. 5 فنانات اعتزلن الفن من أجل الزواج

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بالصور.. 5 فنانات اعتزلن الفن من أجل الزواج بالصور.. 5 فنانات اعتزلن الفن من أجل الزواج

رغم نجاح عدد كبير من الفنانات في تحقيق النجومية، إلا أن بعضهن فشل في تحقيق الاستقرار الأسري، وتكوين عائلة، في ذات الوقت، وهو ما جعل عددا من الفنانات في السنوات الأخيرة يضحين بنجوميتهن وبمشوارهن الفني، من أجل تكوين الأسرة والاستقرار.

بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

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استطاعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أن تحقق نجاحا كبيرا منذ ظهورها في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته السادسة، وهذا جعل الفنان تامر حسني يحرص على مشاركتها له في ديو غنائي يحمل عنوان "متسألنيش"، في ألبوم "اللي جاي أحلى"، من هنا نشأت قصة حب بينهما اختتمت بالزواج، وبناء عليه اعتزلت بسمة الفن، رغم انتهائها من تسجيل ألبوم كامل مع المنتج محسن جابر، وعندما قررا الزواج، طلب تامر من جابر بشكل ودي، عدم طرح الألبوم، وتم قبول رغبته من قبل محسن جابر.

نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي

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أيضا من الفنانات اللائي قررن الابتعاد عن الفن، نسرين إمام، التي ظهرت من خلال مسابقة ملكة جمال ، وحازت حينها على لقب الوصيفة، بعد فوز صديقتها فوزية محمد بالمسابقة في عام 2006، وهذا كان سببا في دخولها مجال التمثيل، التي استطاعت أن تحقق فيه شهرة واسعة ونجومية، خاصة أن إطلالتها الأولى كانت أمام الفنان العالمي عمر الشريف في مسلسل "حنان وحنين"، وكانت تجسد دور ابنته، بعد ذلك تعرفت على المنتج تامر مرسي، التي عملت معه في مسلسل "قلب ميت"، الذي قام ببطولته شريف منير، وتزوجا، ولكن بعد أن أنجبت ابنها "سليم"، طلب منها تامر الابتعاد عن الفن لمراعاة ابنها، وهذا ما رحبت به نسرين.

يارا نعوم زوجة عماد متعب

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بعد الشهرة التي حققتها يارا نعوم، بحصولها على لقب ملكة جمال مصر عام 2008، وعملها في الفن بعد ذلك، وظهورها في فيلم "حين ميسرة"، الذي قام ببطولته عمرو سعد وسمية الخشاب ومجموعة كبيرة من الفنانين، وأخرجه خالد يوسف، تعرفت يارا على لاعب كرة القدم عماد متعب، الذي تزوجها، وكان سببا في عدم خوضها التمثيل مرة أخرى.

جيهان نصر زوجة سعود الشربتلي

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في تسعينات القرن الماضي، حققت الفنانة جيهان نصر شهرة واسعة وارتبط بها الجمهور في عدد من الأعمال، أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "المال والبنون"، ومسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وشاركت أيضا في مسرحية "المحظوظ"، التي ببطولتها الفنان سمير غانم، وكانوا يعرضونها في بيروت، وهنا تعرف عليها رجل سعودي يدعى "سعود الشربتلي"، وطالبها بالزواج، ولكن شرط عليها الاعتزال، واستجابت جيهان لرغبته بالفعل.

إيمان زوجة المهندس الألماني

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حققت الفنانة إيمان شهرة واسعة منذ ظهورها في الفن لأول مرة عام 1954 خلال فيلم "عهد الهوى" مع فريد الأطرش، ثم اشتراكها في أفلام يرتبط بها الجمهور حتى الآن، أبرزها فيلم "أيام وليالي"، الذي قام ببطولته عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي، إلا أنها اعتزلت الفن عام 1962، بعد زواجها من مهندس ألماني، طالبها بالسفر والاستقرار مع بالنمسا.

 

 

المصدر : مصراوى

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