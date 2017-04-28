أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها وتصويب بعض الأخطاء أو الهفوات

عاطفياً: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقياً في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية

صحياً: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى