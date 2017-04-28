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حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: أنت بارع في مجال عملك فلا تغامر وتغير هذا المجال بسبب الظروف الحالية

عاطفياً: الحبيب دائماً يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك

صحياً: ممارسة اليوغا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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