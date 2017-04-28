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حظك اليوم برج العذراء السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق

عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسمك من أي مرض خطير

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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