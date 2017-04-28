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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك سيبعدك عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين

صحياً: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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