ننشر النص الكامل لمشروع قانون استخدام “الفيس بوك” .. وحبس المستخدمين دون تصريح 6 أشهر وغرامة 5000 جنية

شيماء مصطفى

ننشر الصيغة الكاملة لمشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تقديمه من النائب رياض عبد الستار، ويشار إلى أن النائب يسعى إلى تجميع توقيعات عليه من جانب نواب بالبرلمان.

ويقر مشروع القانون أنه من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على تصريح من الجهات المددة يتم حبسه لمدة 6 أشهر ودفع غرامة تصل قيمتها إلى خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصر القانون على إعطاء الترخيص مجانا.

كما أقر مشروع القانون ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أن يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة من أجل إعطاء التراخيص للمستهلك، بالإضافة إلى إعطاء مهله لجميع المستخدمين لمدة سته أشهر من تاريخ إقرار القانون.

ومن جانبه، علق المستشار نجيب جرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنما يقر عليه مشروع قانون استخدام الفيس بوك، بحبس المستخدم دون تصريح سته أشهر، بأنه يعد انتهاك لحقوق الإنسان، مؤكد أنه يمثل انتهاك صريح للمواد من 35 إلي 91 من الدستور التي تنص على حماية الحريات الخاصة والعامة.

كما أضاف رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه إذا قام البرلمان بإقرار مشروع القانون من السهل أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد ضد مصلحة الشعب.

وجاء نص مشروع قانون استخدام “الفيس بوك” كالتالي :

المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القانون التطبيقات التي تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله. المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتي: أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي. ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب في الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقي أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها. ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات. د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي. المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون. المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون. المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة. المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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