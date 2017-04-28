تعرف على حقيقة عودة التوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة اليوم .. “الساعة الآن كام”

شيماء مصطفى

حالة من الارتباك والاستغراب أثارت العديد من المواطنين صباح اليوم الجمعة، عقب قيام العديد من الأجهزة الإلكترونية والموبايلات والحاسوب بتغير مفاجئ للساعة طبقا للنظام الصيفي وتقديم ساعة، وهل سيتم تطبيق التوقيت الصفي هذا العام أم لا؟ .

طبقا للقرار الصادر من رئاسة الوزراء المصرية ،المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وفي ضوء ما ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015، أنه تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، كما أشار القرار أنه لن يتم تطبيق العمل به في المستقبل.

حيث أكد مؤشر”جوجل” لعمليات البحث الأكثر شيوعًا “جوجل تريند” عن سيطرة كلمة “تغيير الساعة” على البحث بأكثر من 20 ألف مرة، خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر، كما تسائل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر وهل تم تغير الساعة من عدمه.

وتجدر الإشارة إلي أن التوقيت الصيفي هو نظام متبع كانت مصر تقوم بتطبيق التوقيت، ولهذا إذا قام جهازك أو الهاتف بتغير الساعة عليك إعادة ضبطها من جديد فإن الساعة لم تتغير.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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