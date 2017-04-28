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فيديو.. مقدم قانون «خفض سن القضاة»: هذه هي «العدالة الناجزة»

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فيديو.. مقدم قانون «خفض سن القضاة»: هذه هي «العدالة الناجزة» فيديو.. مقدم قانون «خفض سن القضاة»: هذه هي «العدالة الناجزة»

التحرير

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قال محمد عطا، عضو مجلس النواب، إنه بدأ إعداد مشروع قانون خفض سن القضاة منذ أكثر من شهر، لافتا إلى أن القانون ليس له علاقة بقانون الهيئات القضائية، وتقديمه للبرلمان مرتبط بالانتهاء من القانون وليس بشيء آخر.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني» المذاع على قناة «دريم»، أنه تقدم بهذا القانون بناء على طلب قضاة، بالعمل على خفض سن القضاة، منوها إلى أنه استطلع آراء بعض القضاة حول هذا القانون فوافق البعض، ورفض البعض الآخر، وهذا شيئًا طبيعيًا.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن حديث القضاة على أنهم مستهدفون «شيء غير صحيح»، مشيرا إلى أنه يريد خفض سن القضاء لـ64 عاما، لأنهم الفئة الوحيدة في الدولة التي تعمل لسن الـ70 عامًا.

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وأحرجت الإعلامية رشا نبيل، مقدم القانون، بقولها: «هو المفروض حضراتكم تشتغلوا مثلا على تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين ولا سن القضاة يبقى كام، ويتعينوا إزاي؟!»، ليعقب النائب: «هذه هي العدالة الناجزة».

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التحرير

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