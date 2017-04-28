مدرب إشبيلية: حافز انتزاع المركز الثالث من أتليتكو يعطينا دفعه قوية

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أكد الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لإشبيلية عقب فوز فريقه على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، مساء الخميس، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني "ليجا"، إن "حافز" إزاحة "أتليتكو المنافس القوى" يمنح إشبيلية "حماسا" كبيرا.

وأشار سامباولي، أمس، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، إلى "صعوبة" تخطي أتلتيكو لأن الفريق الأندلسي أمامه "مباريات صعبة جدا"، وذلك في إشارة لمواجهاته المقبلة أمام مالاجا وريال سوسييداد وريال مدريد.

وأوضح أن "الفريق وجد ضالته الهجومية، خلال هذا المنعطف، والتي كانت متواجدة بقوة في بداية الموسم، وذلك بعد هبوط بسيط في منحني الأداء.اليوم، وأمام منافس كبير، الفريق كان له شخصية واضحة".

وعلى الجانب الآخر، أكد الأرجنتيني إدواردو 'توتو' بيريزو، المدير الفني لسيلتا فيجو، أنه رغم الخسارة، إلا أنهم خرجوا بـ"انطباعات جيدة" قبل خوض المواجهات المقبلة، من بينها مواجهتي نصف النهائي في بطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى "أهمية التعايش بشكل طبيعي" مع واقع المنافسة على أكثر من بطولة خلال هذا الموسم، مذكرا أنهم بصدد "مباراة صعبة للغاية" يوم الأحد المقبل أمام أثلتيك بلباو.

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وقال "سنضع المباراة خلفنا وندخل في نفق الطموح وانتقال عدوى روح الدوري الأوروبي المنتشرة في المدينة بأكملها"، منوها إلى أن طموح الفريق هو "دخول المباريات بهدف هزيمة المنافس".

وأضاف توتو "خرجنا من المباراة بانطباعات جيدة للغاية وأعترف بأننا في الشوط الأول لم نترجم الأداء الهجومي" أمام إشبيلية، إلا أنه مع طرد لاعبهم توكو هرنانديز، كان عليهم "بطبيعة الحال التراجع للخلف".

وبسؤاله حول مستقبله على مقعد المدير الفني لـ"السيليستي"، أكد المدرب أنه "يركز كثيرا" في الوقت الحالي على عمله ولا يتحدث عن "أمور أخرى".

بهذه النتيجة يحصل الفريق الأندلسي على ثلاث نقاط ثمينة يرفع بها رصيده إلى 68 نقطة، في المركز الرابع، وهو نفس رصيد أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، مع أفضلية الـ"روخيبلانكوس" في المواجهات المباشرة. فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 44 نقطة يقبع بها في المركز الـ11.