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ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية

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ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية

مصراوي Masrawy

صرح خلال حملته الانتخابية بأن لا تت

(بي بي سي):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية الدفاع مع السعودية معتبرا إياها تصب في صالح الرياض فقط.
وقال ترامب في مقابلة خاصة مع رويترز إن "السعودية لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة لأن واشنطن تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن المملكة".
وتعيد انتقادات ترامب إلى الأذهان تصريحاته التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية في 2016 حين اتهم المملكة بأنها "لا تتحمل نصيبا عادلا من تكلفة مظلة الحماية الأمنية الأمريكية".
وكان خبراء سعوديون صرحوا الشهر الماضي بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تحسنت بشكل ملحوظ عقب زيارة ولي ولي العهد محمد بن سلمان إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي.
وأكد ترامب لرويترز أن البيت الأبيض يجري محادثات مع السعوديين والإسرائيليين بشأن زيارات محتملة في النصف الثاني من مايو المقبل.
وتربط البلدين علاقات تمتد لعقود، تعتمد على تبادل النفط السعودي مقابل الأمن الأمريكي.
ولكن تلك العلاقات أصابها التوتر الذي تزايد خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وعند سؤاله عن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، قال ترامب إن التنظيم يجب أن يُهزم.
وأوضح ترامب "يجب أن أٌقول، هناك نهاية ويجب أن تكون نهاية مهينة".

 

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مصراوي Masrawy

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