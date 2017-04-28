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«حماس»: توافقنا مع مصر في ضبط الحدود.. والفتح الدائم لمعبر رفح «محل نقاش»

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«حماس»: توافقنا مع مصر في ضبط الحدود.. والفتح الدائم لمعبر رفح «محل نقاش» «حماس»: توافقنا مع مصر في ضبط الحدود.. والفتح الدائم لمعبر رفح «محل نقاش»

التحرير

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قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، إن العلاقة مع حاليًا تتجه للتحسن، خاصة بعد زيارة قيادات الحركة للقاهرة، والتي اتفق فيها الجانبان على العديد من الملفات خاصة ضبط الجانب الحدودي مع مصر، متمنيًا أن يكون  الاتفاق أساس لعلاقة قوية بينهم وبين السلطات المصرية.

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وأكد برهوم، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه تمت مناقشة موضوع معبر رفح مع القيادة المصرية، وفتحه باستمرار، وإيجاد آلية بين مصر والحركة، لتنظيم ذلك، مبينًا أن القاهرة بدأت في إدخال الحالات الإنسانية وإتاحة حرية تنقل الأفراد عبر المعبر، مؤكدًا أن حركة حماس متفهمة للدواعي الأمنية المصرية التي تدفعها لإغلاق المعبر 

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التحرير

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