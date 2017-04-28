الحكومة || آليه جديدة لحساب فواتير الاستهلاك ورفع أسعار شرائح مياه الشرب بتلك النسبة في هذا الموعد

قام الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الاسكان برفع مذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء تتضمن آلية جديدة يمكن من خلالها حساب فواتير استهلاك مياه الشرب بالاضافة إلى رفع أسعار شرائح الاستهلاك حتى تتواكب مع إرتفاع تكلفة إنتاج المياه خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.

وتتضمن تلك المذكرة رفع أسعار شرائح الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% بالنسبة للشرائح الأقل استهلاكاً ، ورفع أسعار شرائح الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% للشرائح الأعلي استهلاكاً والاستخدام التجاري والصناعي.

وعن الالية الجديدة لحساب فواتير الاستهلاك:-

فإنها تعتمد على أن المستهلك سوف يتمتع بكافة الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بذات السعر في الشريحة الأقل ، وبعد ال 10 أمتار يتم دخول المستهلك لشريحة أخرى جديدة.

وعن موعد رفع أسعار شرائح إستهلاك المياه:-

يتوقع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي أن يتخذ مجلس الوزراء القرار الخاص برفع أسعار شرائح استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي في شهر يونيو المقبل.

من الجدير أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب هو المسئول عن تحديد أسعار مياه الشرب ، وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة وتطوير محطات الشرب، وتحصيل الفواتير من المواطنين.

المصدر : مصر فايف