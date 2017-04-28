عضو "القضاء الأعلى" لمصراوي: الرئيس مارس اختصاصه.. وملزمون بتطبيق القانون

كتب – محمد عمارة:

قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن من حق الرئيس إصدار قرار جمهوري بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، تطبيقا وممارسة لاختصاصه.

وأضاف الشوربجي لمصراوي: "إن شاء الله كل حاجة تتحل، وكل شيئ وارد، وهشوف زمايلي في المجلس هيعملوا إيه وهنتناقش سوا في الأمر دا، ونشوف الاتجاه إيه، أنا مش لوحدي، إحنا سبعة في المجلس".

وأوضح: "ملزمون بتطبيق القانون، وبالنسبة لتهديد القضاة باستقالات جماعية، فالكلام دا مينفعش".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء اليوم الخميس.

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.