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الصليب الأحمر: زرنا مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

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الصليب الأحمر: زرنا مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الصليب الأحمر: زرنا مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

مصراوي Masrawy

أسرى - ارشيفية

رام الله - (أش أ)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، إن مندوبين عنها زاروا لليوم الثاني على التوالي مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي ، لقد زار اليوم مندوبو اللجنة سجن "جلبوع" والتقوا بجميع المضربين عن الطعام في السجن، وبهذا تكون اللجنة قد زارت المئات من المضربين عن الطعام في "نفحة" و"جلبوع" خلال اليومين الماضيين.
وأردف البيان: وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التزامها بمتابعة كافة المضربين عن الطعام.
وبدوره، أعلن مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقدس والضفة الغربية، كريستيان كاردون عن أن اللجنة ستقوم بترتيب زيارات إضافية للمضربين الآخرين خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: نحن على وعي تام بأننا حاليا نقطة الاتصال الوحيدة للمعتقلين المضربين عن الطعام مع العالم الخارجي، ومن هذا المنطلق، أعطيت الأولوية لتبادل الرسائل الشفهية (السلامات) بين المعتقلين وذويهم، ويعمل مندوبونا بشكل مكثف ولساعات طويلة لتأمين وصول هذه الرسائل للعائلات وفي أسرع وقت ممكن.
وتابع كاردون: إن متابعة الإضراب عن الطعام من أهم أولوياتنا، ونحن نفعل كل ما باستطاعتنا للقيام بمسؤولياتنا بحدود دورنا في مثل هذه الظروف والتطورات.

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مصراوي Masrawy

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