تركيا تعلن النتائج النهائية للاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية

أنقرة - )أ ش أ(

أعلن سعدى جوفن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا اليوم أن النتائج النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية ـ الذى جرى فى السادس عشر من أبريل الجارى، أظهرت موافقة 41.51 فى المائة من الناخبين على التعديلات الدستورية التى تسمح بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال جوفن - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن نسبة الناخبين الذين رفضوا التعديلات الدستورية بلغت 59.48 فى المائة.

وأضاف أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء وصلت الى 45.87 فى المائة من الناخبين.