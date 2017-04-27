تركيا تعلن النتائج النهائية للاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية

رئيس اللجنة العليا لللانتخابات في تركيا سعدي غوفن
أنقرة - )أ ش أ(
أنقرة - )أ ش أ(
أعلن سعدى جوفن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا اليوم أن النتائج النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية ـ الذى جرى فى السادس عشر من أبريل الجارى، أظهرت موافقة 41.51 فى المائة من الناخبين على التعديلات الدستورية التى تسمح بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال جوفن - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن نسبة الناخبين الذين رفضوا التعديلات الدستورية بلغت 59.48 فى المائة.
وأضاف أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء وصلت الى 45.87 فى المائة من الناخبين.
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