أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا تعلن النتائج النهائية للاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية

Google+ Print
تركيا تعلن النتائج النهائية للاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية تركيا تعلن النتائج النهائية للاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية

مصراوي Masrawy

رئيس اللجنة العليا لللانتخابات في تركيا سعدي غوفن

أنقرة - )أ ش أ(
أعلن سعدى جوفن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا اليوم أن النتائج النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية ـ الذى جرى فى السادس عشر من أبريل الجارى، أظهرت موافقة 41.51 فى المائة من الناخبين على التعديلات الدستورية التى تسمح بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال جوفن - فى مؤتمر صحفى نقلته (ايه بي سي نيوز) الأمريكية - إن نسبة الناخبين الذين رفضوا التعديلات الدستورية بلغت 59.48 فى المائة.
وأضاف أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء وصلت الى 45.87 فى المائة من الناخبين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس مجلس مدينة العريش : توفير 532 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه المحافظة

الأخبار - رئيس مجلس مدينة العريش : توفير 532 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه المحافظة

بالصور.. إضراب عمال شبكة مياه الشرب بالشرقية للمطالبة بمستحاقتهم المالية

بالصور.. إضراب عمال شبكة مياه الشرب بالشرقية للمطالبة بمستحاقتهم المالية

الاستثمار: 9 ملايين مستفيد من شبكة الأمان الاجتماعى في 2019

الاستثمار: 9 ملايين مستفيد من شبكة الأمان الاجتماعى في 2019

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل 21-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل 21-4-2017