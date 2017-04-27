موظف بـ"كهرباء كفر الشيخ" يتهم مجهولين بسرقة 217 ألف جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم موظف بشركة كهرباء الدلتا بمدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الخميس، مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية "توك توك"، بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير، كان بحوزته، ولاذوا بالفرار، وذلك أثناء توجهه لإيداع المبلع بالبنك.

كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بيلا، بتلقيه بلاغًا من المدعو "أحمد.أ"، موظف بشركة كهرباء الدلتا، فرع بيلا، بسرقة حقيبة كانت بحوزته، وبداخلها مبلغ مالي قدره 217 ألف جنيه، من قبل مجهولين، ولم يتعرّف على أحد منهم.

وكشف بلاغ موظف شركة الكهرباء، عن توجهه لبنك مصر فرع بيلا، لإيداع المبلغ، الذي كان عُهدة خاصة بعمله في شركة الكهرباء، وفوجئ بمجهولين يختطفون الحقيبة أثناء استقلالهم "توك توك"، بدون لوحات معدنية، ولاذوا بالفرار، ولم يتمكن من إيقافهم.

شكّل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ضم العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو الشراكي، رئيس مباحث قسم بيلا، والنقيب ضياء راشد، معاون مباحث بيلا، لكشف هوية مرتكبي الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.