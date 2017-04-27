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من هو قائد الدفاع الجوي الذي أصدر الرئيس قرارًا بترقيته إلى "فريق"؟

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من هو قائد الدفاع الجوي الذي أصدر الرئيس قرارًا بترقيته إلى "فريق"؟ من هو قائد الدفاع الجوي الذي أصدر الرئيس قرارًا بترقيته إلى "فريق"؟

مصراوي Masrawy

اللواء علي فهمي محمد قائد قوات الدفاع الجوي

كتب- مصطفى المنشاوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بترقية اللواء علي فهمي محمد، قائد قوات الدفاع الجوي، من رتبة لواء إلى رتبة فريق.

جاء ذلك بالجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثالث للشباب، والذي انعقد على مدار 3 أيام بمدينة الإسماعيلية.

ولد اللواء علي فهمي محمد علي فهمي في أبريل 1959، تخرج من كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، ورقي إلى رتبة رئيس أركان في ديسمبر 2015، وشغل قائد قوات الدفاع الجوي منصب قائد سرايا نيران "بتشورا"، وقائد كتائب نيران "بتشورا"، كما حصل على دورة أركان حرب.

اللواء علي فهمي هو نجل المشير محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي إبان حرب أكتوبر، وحصل على دورة الأزمات العادية، كما حصل على دورة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، ودورة كبار القادة من كلية قادة وأركان.

اللواء علي فهمي حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية، ودبلومة لغة إنجليزية، وحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، كما حصل على ميدالية المشاركة في ثورتى 25 يناير و30 يونيو.​

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